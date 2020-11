Mediavalle



Prima Pescaglia: "Alle accuse di non fare niente di concreto, noi rispondiamo con i fatti"

lunedì, 9 novembre 2020, 21:28

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia", per voce dei consiglieri comunali Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi risponde alla giunta mettendo in evidenza la sua azione politica all'interno del comune.

"Siamo molto contenti - esordisce - che le nostre proposte a volte siano fruttuose, dato che dopo richieste durate anni da parte di tanti cittadini, dopo la nostra interpellanza, “magicamente” la settimana successiva, la frazione di Colognora avrà una pensilina per la fermata degli autobus, a dimostrazione che la giunta messa alle strette si muove di conseguenza e questo è quello che conta, anzi saremo molto contenti se altre pensiline venissero messe in altre fermate, come per esempio quella di Pescaglia capoluogo, il resto e solo demagogia politica".



"Siamo qui a ribadire - incalza l'opposizione - che presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni è un diritto tutelato dal “Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti”, se questa cosa innervosisce ed infastidisce alcuni consiglieri di maggioranza, se ne facciano una ragione perché noi non ci fermeremo sicuramente".



"Visto l’ennesimo attacco politico ricevuto da parte dai soliti noti - conclude il gruppo - e visto che siamo stati accusati di non fare niente di concreto noi rispondiamo sempre con i fatti, ecco a loro elencate le più importanti azioni presentate in comune dal gruppo consiliare di “Prima Pescaglia” in neanche 18 mesi, oltre a ricordargli di uscire un po' dagli uffici di via Roma 2 ed essere più presenti sul territorio:



- Interpellanza per la modifica del regolamento e dello statuto comunale;

- Interpellanza per la realizzazione di un’isola ecologica in Valfreddana;

- Interpellanza per la realizzazione di un camper service;

- Interpellanza per la realizzazione di una copertura globale per la telefonia mobile;

- Interpellanza per la realizzazione di progetto di cartellonistica ed indicazioni turistiche sulla SP 2;

- Interpellanza sulla situazione dei lavori e l’esecuzione di una rampa per disabili nel cimitero di Monsagrati;

- Interrogazione in merito alla bottega della salute di Pescaglia;

- Interpellanza sulla delibera regionale sulla regolamentazione della raccolta dei funghi a Pescaglia;

- Interpellanza per la richiesta di chiarimenti sull’opera interventi di qualificazione di Fiano;

- Interpellanza per la costituzione di una commissione temporanea per le esigenze del territorio;

- Interrogazione in merito alla segnalazione sullo stato di fatto della linea telefonica di Fiano;

- Interpellanza sul funzionamento del sistema di videosorveglianza sul comune di Pescaglia;

- Interpellanza sulla situazione del deflusso delle acque piovane in località Matteino;

- Interpellanza a riguardo la chiusura del Canile di Diecimo;

- Interpellanza a riguardo il guard rail sulla via di Monsagrati Alto;

- Interpellanza inerente l’ordinanza per la manutenzione della rete stradale di Pescaglia;

- Interpellanza sulla situazione statica del Santuario delle Solca;

- Interpellanza per l’aiuto alle attività commerciali;

- Interrogazione in merito sulla regolamentazione di presentazione delle mozioni;

- Interpellanza per la richiesta di informazioni su provvedimenti per la crisi finanziaria dovuta al COVID-19;

- Mozione per la realizzazione di un mercato per la vendita dei prodotti agricoli ed artigianali;

- Mozione per la realizzazione di un sistema di cooperazione tra le attività del territorio pescaglino;

- Mozione per agevolare la copertura internet su tutto in territorio comunale di Pescaglia;

- Mozione per l’installazione di uno sportello bancomat in Pescaglia capoluogo;

- Interpellanza per l’assegnazione di contributi a sostegno degli affitti alle attività di Pescaglia;

- Mozione per la richiesta di costituzione di una commissione speciale post COVID-19;

- Mozione a sostegno delle api e gli insetti impollinatori;

- Mozione per l’installazione di dissuasori elettronici di velocità;

- Ordine del giorno, per l’intitolazione della piazzetta di Torsico a Salvo D’Acquisto;

- Interrogazione in merito ai costi e ai lavori della nuova scuola di Monsagrati;

- Interpellanza per la realizzazione di una Pensilina per la fermata di Colognora;

- Richiesta che la petizione presentata da alcuni cittadini sugli allagamenti in località Matteino fosse discussa in Consiglio Comunale, vista la mancata risposta da parte del Sindaco.