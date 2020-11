Mediavalle



Progetto “Giovani per i giovani”, tirocinio formativo a Pescaglia

sabato, 28 novembre 2020, 12:09

Il comune di Pescaglia intende attivare per l’anno 2021, il progetto di tirocinio non curriculare “Giovani per i giovani” nell’ambito del Bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sarà quindi selezionata una persona, con l’obiettivo promosso dalla Fondazione di sostenere l’inserimento e reinserimento lavorativo.

I contributi infatti sono destinati all’attivazione di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale, intendendo offrire ai giovani interessati la possibilità di vivere un’esperienza formativa all’interno del comune.

Il tirocinio si svolgerà nel settore 3 – Servizi alla persona, nell’ambito dell’ufficio dedicato alla pubblica istruzione.

L’obiettivo è quello di supportare il Comune nell’organizzazione, gestione, programmazione dei servizi scolastici ed educativi.

Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) Essere residenti nel territorio di competenza della Fondazione (Provincia di Lucca);

b) Avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni (non compiuti alla data di pubblicazione del bando);

c) Essere privi di occupazione(inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o disoccupati);

d) Essere iscritti presso il Centro per l’Impiego (soggetto in stato di disoccupazione) oppure impegno alla successiva iscrizione prima dell’attivazione del tirocinio (soggetti inoccupati);

e) non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.

Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo non curriculare presso il Comune di Pescaglia e che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio presso il Comune di Pescaglia .

Il tirocinio comporta una prestazione pari a 30 ore settimanali.

La durata iniziale è di 6 mesi con la possibilità, per i soli tirocinanti laureati che al momento dell’attivazione del tirocinio non abbiano conseguito la laurea da più di 24 mesi, di una eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.

Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste.

Per lo svolgimento del tirocinio riceverà un rimborso spese forfettario lordo di € 500,00 mensili.

Al tirocinante sarà garantita copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Testo del bando e modulo di domanda sono scaricabili dal sito del comune www.comune.pescaglia.lu.it