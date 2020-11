Mediavalle



Reparti Covid negli ospedali della Valle. Fantozzi (FdI): "Scongiurare questa ipotesi"

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:47

"Ho appreso a mezzo stampa della malsana idea del direttore generale dell'Asl Toscana Nord Ovest di utilizzare anche i piccoli ospedali della Valle del Serchio per i malati Covid. E' fuori da ogni logica utilizzarli come presidi Covid visto che, da Barga a Castelnuovo, scontano un'endemica carenza di personale e spazi ridotti. L'unica struttura possibile, da adeguare e potenziare, è quella di Campo di Marte a Lucca. Chiederò al Consiglio regionale di scongiurare questa ipotesi, presenterò in aula un atto per impedire questa "pessima soluzione" - annuncia il vice-capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi - Gli ospedali di Castelnuovo e Barga non sono certo la soluzione all'emergenza sanitaria. Una scelta che trova la ferma opposizione anche dei sindaci della Valle. Regione Toscana e Asl devono immediatamente interrompere la strada intrapresa".