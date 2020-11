Mediavalle



Si attivano cinque tirocini a Coreglia

venerdì, 6 novembre 2020, 19:39

A Coreglia Antelminelli saranno attivati cinque tirocini grazie al bando “Lavoro + Bene Comune” emanato nei mesi scorsi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Attraverso questo strumento, l’ente di San Micheletto ha messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche fondi per integrare nell’organico giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni: a Coreglia tre posti saranno destinati ai disabili e per gli altri due si cercano laureati (che abbiano conseguito la laurea da non più di 24 mesi), per tutti è previsto un compenso forfettario di 500 euro mensili. Per le cinque posizioni c’è tempo fino al 20 novembre per presentare la domanda: moduli e info sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Coreglia.

Si tratta di un’opportunità di lavoro e formazione molto importante, che consente a giovani cittadini di maturare un’esperienza retribuita nel mondo della pubblica amministrazione.

Sono due i posti disponibili riservati ai portatori di disabilità nell’ambito dei servizi comunali per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, come la manutenzione e la pulizia delle aree verdi e la manutenzione dell’arredo urbano dei centri storici, con particolare attenzione per i beni di interesse storico e paesaggistico. Il terzo posto, invece, sarà riservato per l’ufficio edilizia privata e urbanistica, come supporto nel disbrigo di pratiche amministrative.

Il Comune di Coreglia cerca anche due laureati da inserire nell’ufficio edilizia pubblica per supporto nel disbrigo di pratiche tecnico-amministrative (1 posto) e nell’organico del Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione “G.Lera” (1 posto).

La domanda e i documenti necessari per partecipare alle selezioni devono essere presentati entro le 12 del 20 novembre 2020. Tutte le informazioni, i bandi completi e i moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Coreglia Antelminelli a questo link: http://www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/bandi-lavorobene-comunetirocini/. Per info è possibile contattare l’ufficio personale e/o l’ufficio segreteria del Comune al numero 0583/78152 (interni 2-4 e 5)