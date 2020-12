Mediavalle



Coreglia ricorda l'incendio scoppiato all'ospedale C. Pierotti

domenica, 20 dicembre 2020, 13:11

Oggi, domenica 20 dicembre, a Coreglia, nella Chiesa di San Michele, alle ore 10,30, per il 50° anniversario dell'incendio scoppiato all'ospedale C. Pierotti, su iniziativa di alcuni paesani, sono stati ricordati coloro che volontariamente accorsero ed eroicamente misero in gioco la loro vita, lottando contro le fiamme e riuscendo a salvare tutti i 70 ricoverati.



"In qualità di promotrice della costituenda associazione culturale "Culture Friends" - afferma Matilde Gambogi - alcune pergamene sono state da me consegnate ai presenti in chiesa, mentre verranno ritirate dai parenti quelle di coloro che non sono piu tra noi. Si ringrazia Don Giuseppe Andreozzi, per la sua disponibilità e lo spazio concessoci. Grazie anche ai compaesani per aver apprezzato questa nostra iniziativa che li ha portati a rivivere e a rievocare quei tragici momenti e quelle persone eroiche".