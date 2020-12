Mediavalle



Aiuti alle famiglie bisognose, entra nel vivo il progetto

domenica, 13 dicembre 2020, 08:39

E’ entrato nel vivo il progetto “Formazione-Volontariato-Integrazione” finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto, attraverso un bando vinto dall’Associazione Partecipazione e Sviluppo di Bagni di Lucca, originariamente doveva essere rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori di Barga e di Pescaglia ma poi, per le note vicende del COVID-19 e su richiesta della stessa Associazione e della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo partner del progetto, si era trasformato nell’acquisto di derrate alimentari e legname da riscaldamento, da destinare alle famiglie indigenti e più bisognose dei comuni che avevano collaborato alla stesura del progetto e cioè Barga e Pescaglia. L’Associazione ha deciso di contribuire anche per il Comune di Bagni di Lucca coinvolgendo sia la Croce Rossa locale che l’Associazione AUSER e stanziando 800 euro dalle proprie casse. Il totale dell’ammontare del progetto è stato di oltre 4.000 euro finanziati, come detto, in gran parte dalla Regione Toscana che ha inteso, in questo modo, finanziare i progetti più interessanti e meritevoli delle associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda gli acquisti, si è data la precedenza ai supermercati locali (Fornaci di Barga, S. Martino in Freddana, Fornoli e Bagni di Lucca-Villa) che intendiamo ringraziare perché ci hanno venduto merci di un valore anche superiore a quanto potevamo disporre.

Le derrate, insieme ad un carico di legna da ardere (dei due previsti) e a numerosi sacchi di pellet, sono stati provvisoriamente stoccati presso il magazzino dell’Associazione e della Cooperativa in attesa che i due Comuni insieme all’AUSER e alla Croce Rossa passino a prenderli per la consegna proprio in occasione delle festività natalizie.

Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre, nello stesso magazzino dell’associazione, si è svolta una piccola iniziativa (tutti con le mascherine e debitamente distanziati!...) a cui hanno partecipato i due assessori al sociale dei comuni partner (Sabrina Giannotti – Barga e Beatrice Gambini - Pescaglia) insieme a Moreno Fabbri e Marisa Frullani (Croce Rossa Italiana - Bagni di Lucca) e Gemma Fazzi (AUSER - Bagni di Lucca) accompagnata dal volontario Mauro Tondini. Per gli ospitanti erano presenti il presidente dell’Associazione Partecipazione e Sviluppo Alessandro Ghionzoli insieme alla responsabile progetti Monica Mattei. Tutti i presenti hanno voluto sentitamente ringraziare la Regione Toscana e l’Associazione Partecipazione e Sviluppo per la possibilità che verrà data a tante famiglie indigenti del nostro territorio di passare un Natale con qualche pensiero in meno…. In particolare, le due assessore hanno parlato del costante aumento di famiglie che chiedono un aiuto specialmente in questo periodo di pandemia che limita non solo gli spostamenti ma anche la possibilità di lavoro e relativo stipendio. Gemma Fazzi insieme con Moreno Fabbri hanno voluto ringraziare l’associazione ospitante per la sensibilità dimostrata anche verso il territorio di Bagni di Lucca seppur la locale amministrazione non avesse potuto partecipare al progetto.