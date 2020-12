Mediavalle : pescaglia



Associazione ALCE: "Casa delle idee, sia accolta la nostra sede"

giovedì, 24 dicembre 2020, 11:03

Il consiglio direttivo dell'Associazione ALCE, tramite il presidente Alfredo Gori, interviene in merito alla trasformazione della ex scuola elementare di Fiano in “Casa delle Idee”.



"Innanzitutto - afferma il presidente - ribadiamo la richiesta già avanzata al momento della nostra presentazione ufficiale presso l'amministrazione comunale, affinché in questo luogo sia accolta la nostra presenza fisica come sede della nostra associazione. Crediamo sia giusto che “La casa delle idee” diventi inoltre il luogo che assembli tutte le varie associazioni culturali e non di tutto il territorio comunale e che diventi così il cervello di ogni iniziativa su tutte le nostre variegate zone".



"Pertanto - conclude - ci dichiariamo fin da adesso disponibili ad un incontro fra tutte le associazioni sparse nel nostro comune e la stessa amministrazione comunale, dove potremo presentare, oltre al nostro programma per il 2021, anche nostre concrete proposte per la costruzione di una effettiva “Casa delle Idee”, riempiendo di cose reali quello che per adesso è soltanto un sogno astratto".