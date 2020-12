Biglietti di auguri per gli operatori sui bidoncini della raccolta differenziata

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 24 dicembre 2020, 11:03

Il consiglio direttivo dell'Associazione ALCE, tramite il presidente Alfredo Gori, interviene in merito alla trasformazione della ex scuola elementare di Fiano in “Casa delle Idee”

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:04

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 25 gennaio 2021

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:42

La Pro Loco ha riservato per il Natale 2020, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Coreglia una piacevole sorpresa a tutti i cittadini e amici. Quest’anno infatti vicino all’albero tradizionale nelle piazze di tutte le frazioni è apparsa una Sacra Famiglia costruita da alcuni soci della stessa Pro Loco

domenica, 20 dicembre 2020, 13:11

Oggi, domenica 20 dicembre, a Coreglia, nella Chiesa di San Michele, alle ore 10,30, per il 50° anniversario dell'incendio scoppiato all'ospedale C. Pierotti, su iniziativa di alcuni paesani, sono stati ricordati coloro che volontariamente accorsero ed eroicamente misero in gioco la loro vita, lottando contro le fiamme e riuscendo a...

sabato, 19 dicembre 2020, 17:31

Il primo cittadino del comune di Coreglia, Marco Remaschi, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Elso Bellandi e propone di intitolare a lui il nuovo stadio del Ghiviborgo, una volta pronto

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:26

L'obiettivo dell'amministrazione Remaschi è quello di dotare il comune di un piano operativo attuativo del Piano Strutturale Intercomunlae, in grado di sostituire l'attuale regolamento urbanistico con lo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio