Coreglia, al via le domande per richiedere i buoni spesa

mercoledì, 16 dicembre 2020, 12:47

Al via a Coreglia Antelminelli alle domande per richiedere i buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari. I voucher, che saranno distribuiti per conto dell'amministrazione comunale grazie anche alla collaborazione delle associazioni del territorio, rappresentano un aiuto per tutte le famiglie in difficoltà e serviranno per l'acquisto di generi alimentari, con l'esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche.

I buoni spesa partiranno da un minimo di 150 euro ai quali si aggiungeranno 50 euro per ogni ulteriore componente, fino a un massimo di 400 euro. Per accedere a questa misura straordinaria ed urgente di solidarietà è indispensabile essere residenti nel comune di Coreglia Antelminelli e non percepire altri contributi pubblici, come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, Naspi, ecc. La domanda, da presentare esclusivamente online attraverso il link https://buonispesa.nuvolaitaliasoft.it/, potrà essere inoltrata da un solo componente del nucleo familiare entro e non oltre 31 dicembre.

Il contributo, che sarà erogato attraverso voucher del valore di 25, 50 e 100 euro, dovrà essere speso entro il 31 gennaio 2021 presso gli esercizi di Coreglia che forniranno la propria disponibilità. La lista completa dei negozi, le procedure da seguire e il link per accedere alla piattaforma attraverso la quale inviare la domanda sono reperibili sul sito http://www.comune.coreglia.lu.it.

Per ricevere informazioni sulla compilazione e la presentazione della domanda è possibile contattare lo 0583/78152, opzione 3 o 4, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.