Coreglia, al via l'iter per il nuovo piano operativo

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:57

Azione Toscana accoglie con favore la disponibilità della Regione ad attivare subito un bonus di 2.500 euro per bar e ristoranti toscani che hanno accusato una perdita di fatturato superiore al 50%

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:48

A chi sfoglia Facebook in questi giorni, può darsi capiti di imbattersi in una delle centinaia di frasi scritte dai bambini della lucchesia. Infatti CTT Nord, ha avuto la brillante idea di pubblicare sulla propria bacheca i componimenti delle classi seconde e terze della scuola primaria, partecipanti al concorso “Pensiero...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 12:47

I voucher, che saranno distribuiti per conto dell'amministrazione comunale grazie anche alla collaborazione delle associazioni del territorio, rappresentano un aiuto per tutte le famiglie in difficoltà e serviranno per l'acquisto di generi alimentari, con l'esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche

lunedì, 14 dicembre 2020, 13:59

Il responsabile delegato dell'area Mediavalle, Cipriano Paolinelli, e il commissario, Luigi Pellegrinotti, della sezione Mediavalle e Garfagnana della Lega Salvini Premier, intervengono in merito ad un episodio avvenuto nei pressi di un supermercato della Valle

lunedì, 14 dicembre 2020, 11:22

Sono le parole di Marco Remaschi, coordinatore regionale di Azione. Nel prendere posizione sul Recovery fund, inoltre, Remaschi incalza anche il centro-sinistra

domenica, 13 dicembre 2020, 08:39

E’ entrato nel vivo il progetto “Formazione-Volontariato-Integrazione” finanziato dalla Regione Toscana. Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre si è svolta una piccola iniziativa