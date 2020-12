Mediavalle : coreglia antelminelli



Daniele: "La pandemia non deve farci dimenticare la nostra storia"

sabato, 5 dicembre 2020, 10:47

Il capogruppo di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli, Giorgio Daniele, richiama l'attenzione del primo cittadino Marco Remaschi su alcune ricorrenze che, a suo avviso, sarebbe il caso di ricordare.



"Da sempre - esordisce Daniele - sono stato affascinato dalla storia della nostra comunità, da quel patrimonio comune di valori e tradizioni che dona a un popolo o a un gruppo di individui la coscienza della propria identità. Senza memoria storica, una comunità rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale e civile".



"Ho avuto la fortuna - afferma -, per lavoro, di occuparmi per tantissimi anni, dell’ufficio cultura del comune, dell’archivio, della direzione del Giornale di Coreglia tanto da potermi definire, senza presunzione, con l’appellativo di “memoria storica vivente” del comune di Coreglia Antelminelli. Oggi, legato più che mai al territorio, in virtù del recente mandato elettorale in consiglio comunale, ho modo di affondare ancora le mie radici in quel fertile terreno di cui ho parlato pocanzi".

"Ho fatto questa premessa - spiega il capogruppo -, perché, nell’anno che sta per chiudersi, un anno destinato a passare in archivio per i drastici cambiamenti sociali dovuti alla pandemia del covid 19, molti avvenimenti che avrebbero meritato attenzione, sono passati in secondo piano, ovvero sono o rischiano di essere dimenticati. Quindi è con questo spirito e, non per strumentale fazione di parte politica, che mi permetto suggerire all’amministrazione di voler ricordare degnamente alcune ricorrenze che sono pilastri della nostra storia, della nostra cultura, del nostro vissuto".



"Capisco - sottolinea - che i tempi sono oltremodo stretti e, per rimediare, una soluzione sarebbe quella di rinviare, anche per ragioni igienico-sanitarie le rispettive manifestazioni al prossimo anno. Ciò detto, sottolineo le ricorrenze dell’anno 2020 che meriterebbero la giusta attenzione: 1975 – 2020 (45 anni fondazione museo civico Coreglia); 2005 – 2020 (15° del gemellaggio Coreglia A. – Coreglia Ligure); 2000 – 2020 (20 anni dalla morte dell’avv. Giovanni Gelati Il “Podestà Antifascista” e primo sindaco di Coreglia)".

"Già che ci sono - continua Daniele -, indico anche alcune ricorrenze legate all’anno 2021, ormai alle porte, che, per le medesime ragioni dovrebbero trovare la giusta attenzione da parte del Comune e delle associazioni storico-culturali presenti sul territorio: 1991 – 2021 (30 anni dalla morte del sindaco Trento Gonnella); 2006 – 2021 (15 anni dalla inaugurazione Ponte “G. Lera”); 2016 – 2021 (5 anni dalla morte del pittore Antonio Possenti cittadino onorario del comune di Coreglia). Sempre nello spirito di rendere a futura memoria la gratitudine che moltissima parte della cittadinanza riserva nei confronti dei tre medici condotti che hanno segnato, con il loro operare, gran parte del secolo scorso, sono a proporre di valutare la possibilità di dedicare una via od una piazza a ciascuno di essi e precisamente: Dott .Chiesa Marino, Dott. Marchetti Giovanni Alberto e il Dott. Bonini Gino scomparsi rispettivamente nel 1983, nel 2011 e nel 2017".



"La collaborazione all’interno del consiglio comunale - conclude -, passa anche da qui, dal ricercare ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Gramsci diceva che “la storia insegna, ma non ha scolari”; sono sicuro che in questo caso non sarà così".