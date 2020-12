Mediavalle



Lega: "Donna presa di mira da un extracomunitario all'uscita del supermercato"

lunedì, 14 dicembre 2020, 13:59

Il responsabile delegato dell'area Mediavalle, Cipriano Paolinelli, e il commissario, Luigi Pellegrinotti, della sezione Mediavalle e Garfagnana della Lega Salvini Premier, intervengono in merito ad un episodio avvenuto nei pressi di un supermercato della Valle.



"Ancora una volta - esordiscono - siamo venuti a conoscenza di un brutto episodio capitato ieri, nel tardo pomeriggio, nei pressi di un noto supermercato della Mediavalle, ai danni di una cittadina del comune".



"All'uscita del supermercato - spiegano i due politici - un extracomunitario ha insistentemente chiesto a una signora, che si era recata a fare la spesa, il carrello, per poi portarlo nel suo ricovero e prendere la moneta di due euro, inserita all'interno dell'apposito alloggio. La donna, con modi gentili ma fermi, ha rifiutato, spiegando al cittadino extracomunitario, che avrebbe fatto da sola".



"La cosa però non è stata presa bene dal suddetto straniero, - continua Pellegrinotti - e, mentre la signora stava agganciando il carrello nell'apposito ricovero, è stata presa di mira da un cartello lanciatogli addosso dal cittadino extracomunitario. La signora è riuscita a scansarlo per un soffio, altrimenti l'avrebbe ferita. Immediatamente la donna si è rivolta al personale di sorveglianza del supermercato".



"Non è la prima volta che veniamo a conoscenza di simili e spiacevoli episodi in quel luogo - incalzano i due leghisti -, dove tutti i giorni i cittadini sono costretti a sopportare pressioni di quel genere (vi è sempre durante l'orario di apertura dell'esercizio pubblico un cittadino extracomunitario a chiedere l'elemosina), quando escono dal supermercato".



"Non è accettabile - interviene Paolinelli - che ci siano situazioni come questa, che turbano la tranquillità della cittadinanza oltre a incutere timore. Considerato che vengono prese di mira, da questi extracomunitari, quasi sempre donne e persone anziane. Perché, ci chiediamo, a che titolo e con quale motivazione queste persone presidiano l'uscita del supermercato tutti i giorni, ormai da anni?"



Infine Pellegrinotti e Paolinelli: "Ci auguriamo che questi spiacevoli episodi non si ripetano più e che queste situazioni possano essere tenute sotto controllo da chi di competenza".

Daniele Venturini