Mediavalle



Lega: "Oltre al danno anche la beffa per le attività della Valle"

sabato, 12 dicembre 2020, 15:27

"Oltre al danno anche la beffa per le tante attività sparse sul territorio della Mediavalle e Garfagnana": ad affermarlo sono il commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, e i responsabili delegati delle due aree Mediavalle e Garfagnana, Cipriano Paolinelli e Pierluigi Grandini.



"Avevano sperato fino ad oggi di poter respirare una boccata d'ossigeno - precisa Pellegrinotti -, diventando "zona gialla" da lunedì prossimo, e sono stati traditi dalle false aspettative dategli dal governatore Eugenio Giani negli ultimi giorni. Le attività ed i commercianti in questi giorni si erano attrezzati e riforniti proprio per essere pronti ad affrontare la settimana prima di Natale".



Interviene Paolinelli: "Una settimana importantissima per il commercio e per tutto l'indotto che vive di turismo e commercio, della nostra Valle; i commercianti speravano di salvare, in parte, la difficile situazione economica. Tutto il settore del commercio e turismo è colpito a causa del virus".



"La Sezione Mediavalle e Garfagnana Lega Salvini Premier - spiega Grandini -, consapevole del momento particolare che sta attraversando il mondo del commercio della nostra Valle, intende rivolgere un appello a tutti i cittadini, invitandoli a fare acquisti esclusivamente sul nostro territorio, supportando così, le nostre imprese ed attività".



Infine il segretario Pellegrinotti augura a tutti i cittadini della Valle un Buon Natale, con l'augurio che il 2021, possa essere l'anno della ripresa economica e della definitiva sconfitta di Coronavirus.

Daniele Venturini