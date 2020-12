Mediavalle



Paolinelli (Lega): "Servizi postali nelle frazioni, disagi per i cittadini in tempo di Covid"

martedì, 29 dicembre 2020, 19:59

Cipriano Paolinelli, responsabile per Lega per la Mediavalle, interviene in merito ai servizi postali nelle frazioni della Mediavalle dopo le varie segnalazioni ricevute.



"Ci arrivano diverse segnalazioni dai cittadini delle varie frazioni del comune di Borgo a Mozzano e anche da altri municipi - riferisce Paolinelli -; i disagi sembrano essere comuni, in particolar modo vedono coinvolte la frazioni di Valdottavo e Diecimo, in relazione al servizio postale, che i cittadini lamentano essere insufficiente, in quanto gli sportelli sono aperti solo tre volte alla settimana, mentre nel periodo precedente il Covid, erano aperti tutta la settimana".



Paolinelli spiega: "A Valdottavo e a Diecimo, gli uffici postali sono aperti tre giorni la settimana in fasi alterne. Questo significa che gli uffici postali, in tutti questi mesi di pandemia sono ridotti del 50% della loro effettiva potenzialità. Per ogni ufficio postale vi è un solo impiegato, che deve servire una comunità di 3000 anime e, questo, a mio parere, aumenta inevitabilmente il tempo di attesa dei cittadini".



Paolinelli si chiede: "Quale è il disagio per la cittadinanza, che è costretta, a seconda delle esigenze, a spostarsi da una frazione all'altra seppur vicine? Chiedo che vengano trovare soluzioni, perché non è possibile che le persone debbano attendere all'aperto, sottoposte alle intemperie, specialmente in questi giorni di forti temporali".



"Ho saputo - racconta Paolinelli - di molte persone, anche anziani, che hanno atteso il loro turno per molto tempo e poi non hanno potuto effettuare le operazioni perché era terminato l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. Ovviamente gli impiegati devono rispettare l'orario di servizio, - precisa Paolinelli - ma è altrettanto vero che i cittadini che sono in fila fuori dall'ufficio postale, per effettuare le operazioni, non possono attendere per molto tempo il loro turno, per poi sentirsi dire, dall'impiegato, che non possono essere serviti, causa orario di chiusura".



A parere del responsabile della Lega per la Mediavalle deve essere trovata una soluzione, in tempi brevi, per sopperire a questo disagio, ripristinando l'orario settimanale regolare (che era in vigore prima della pandemia), nelle due frazioni sopra menzionate, oppure, facendo un secondo turno pomeridiano.



"Soluzione questa, - conclude Paolinelli - che andrebbe, se non a risolvere del tutto la situazione di disagio, perlomeno ad alleggerirla. Non è accettabile che ci sia solo uno ufficio postale per due grosse frazioni, che rimane in funzione a giorni alterni, dalle 8:20 alle 13:45, con un solo operatore".



Daniele Venturini