Mediavalle



Pci in lutto per la scomparsa di Stefano Violante

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:40

Il Partito Comunista Italiano – "Sezione Lucca e Valdiserchio" e "Federazione Lucca e Versilia" ricorda il compagno scomparso Stefano Violante e si unisce al dolore della famiglia.



"Non avremmo mai voluto scrivere queste righe - dichiara il Pci -. Stefano Violante ci ha lasciato. Un compagno di lunga data, una storia di lotte e di impegno comunista al servizio degli altri".

"Da alcuni anni - spiega - faceva parte del Direttivo della Sezione Lucca e Valdiserchio del Partito Comunista Italiano. Un compagno vecchio stampo, mai sopra le righe, non alzava mai la voce; un compagno umile, che tuttavia non rinunciava a misurarsi anche su questioni complesse come la situazione internazionale, l'economia e la storia del movimento operaio e comunista. Un compagno abituato a pensare ed a leggere. Arrivava alla riunione sempre preparato, con il suo quaderno dove aveva predisposto gli appunti dell'intervento che avrebbe fatto; Era sempre in prima linea quando c'era da raccogliere firme, distribuire volantini, lavorare alla Casa del Popolo o alla Festa del Partito".

"I compagni della sezione Lucca Valdiserchio e della Federazione Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano - conclude - lo ricordano con affetto e si uniscono al dolore della famiglia, alla quale formulano le più sentite condoglianze. Cercheremo di raccogliere il suo insegnamento: lavorare e studiare, sempre con impegno, umiltà e rispetto".