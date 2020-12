Sistema Ambiente: ritiro porta a porta attivo anche primo dell'anno e per Befana

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:25

Il consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno, presentato dai consiglieri di maggioranza Maria Teresa Leone, Andrea Bonfanti e Iacopo Menchetti, relativo all'offerta formativa e al dimensionamento scolastico per l'anno 2021/2022

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:35

Sono stati resi pubblici due bandi sulla concessione di contributi per il pagamento della tassa TARI 2020 rivolti alle famiglie residenti nel comune di Pescaglia

martedì, 29 dicembre 2020, 19:59

Cipriano Paolinelli, responsabile per Lega per la Mediavalle, interviene in merito ai servizi postali nelle frazioni della Mediavalle dopo le varie segnalazioni ricevute

martedì, 29 dicembre 2020, 15:44

Un modello di prevenzione dal rischio idrogeologico fondato su un impegno di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Oltre 30 milioni di interventi per i lavori ordinari e straordinari sui corsi d’acqua del comprensorio. Investimenti importanti nell’ambiente e nelle energie rinnovabili

lunedì, 28 dicembre 2020, 16:14

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta per il rifacimento al tetto del Museo storico della figurina di gesso e dell'Emigrazione di Coreglia Antelminelli

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:30

Come casi di studio all'interno di questo progetto sono stati individuati 50 ponti, piccoli e grandi, tutti di competenza provinciale dislocati nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio -Garfagnana e in Versilia