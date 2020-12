Mediavalle



Trasporto scolastico, Forza Italia chiede il coinvolgimento dei privati

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:36

di giuseppe bini

Forza Italia della Mediavalle, per voce del direttivo e del referente Claudio Gemignani, su indicazione dei vertici regionali e del coordinatore Massimo Mallegni, interviene sul tema del trasporto scolastico e del contrasto alla diffusione del Covid - 19.

"Premesso che una delle principali cause della crescita della curva d’infezione – recita una nota - legata alla riapertura delle scuole, è da attribuirsi alla mala gestione del trasporto studentesco e considerato che spesso e volentieri, nei mesi passati gli scuolabus sono risultati affollati e non idonei a garantire le distanze minime di sicurezza previste dalle normative igienico-sanitarie nazionali e che il 7 gennaio prossimo, si prevede la riapertura delle scuole al 75% di presenza, a tal proposito, i bus scolastici dovranno, per motivi di sicurezza igienico sanitaria, essere ridotti al 50% della capienza”.

“La cifra complessiva stanziata dal governo – prosegue Forza Italia - per il supporto al Trasporto pubblico locale, attraverso il decreto agosto, il decreto ristori e la legge di bilancio è di 900 milioni, si tratta di finanziamenti più che sufficienti, fino alla fine dell’anno scolastico a giugno, a garantire nuovamente il lavoro alle 6.000 imprese italiane private con 25.000 bus turistici fermi da mesi. I bus turistici a noleggio in Toscana, risultano essere censiti in circa 1950 unità, fra grandi e piccoli, e che questi possono già assicurare la soglia del riempimento al 50%, senza quindi dover ricorrere ad orari scaglionati per il trasporto; questi ultimi potrebbero essere dedicati e destinati in modo specifico al servizio di trasporto scolastico sicuro: un modo questo che garantirebbe, più facilmente, il tracciamento dei passeggeri e, contestualmente, permetterebbe ad aziende messe in ginocchio dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria di tornare a lavorare”.

“Con il voto favorevole alla mozione – esorta infine la nota - chiediamo ai sindaci di sollecitare la provincia affinché, di concerto con la regione Toscana, prenda in considerazione la possibilità di potenziare il servizio di trasporto scolastico relativo alle scuole superiori; di verificare la possibilità di potenziare il servizio di trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione con l‘aiuto della regione Toscana; affiancare ai servizi già attivi, attraverso un’apposita convenzione, le aziende toscane del trasporto privato; dare concreta attuazione queste misure in forma urgente per garantire il rispetto delle regole igienico sanitarie e il distanziamento sociale volti a preservare la salute dei nostri studenti e delle regole igienico sanitarie e di distanziamento sociale volte a preservare la salute degli studenti”.

Una mozione su questo tema, che il partito chiede ai propri esponenti di presentare nei vari comuni, è già stata presentata a Bagni di Lucca dai consiglieri Laura Lucchesi e dallo stesso Claudio Gemignani, del gruppo Un futuro per Bagni di Lucca.