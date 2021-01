Mediavalle



Aperte le iscrizioni alle scuole di Coreglia

sabato, 16 gennaio 2021, 13:37

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alle scuole del comune di Coreglia per l'anno 2021, con l'obbligo, ad esclusione delle suole dell'infanzia la cui procedura d'iscrizione rimane cartacea, di iscrivere bambini e ragazzi online.

È infatti possibile dalle ore 8.00 del 4 Gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 effettuare la procedura online per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado, mentre è dalle ore 9.00 del 19 Dicembre che si può accedere alla fase di registrazione sul portale: www.istruzione.it/iscrizionionline dove coloro che sono in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità.

Per l'iscrizione di bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021, o su richiesta entro il 30 aprile 2020, alle scuole dell'infanzia la procedura come già scritto rimane cartacea, con la necessità di presentarsi con documento d'identità e codice fiscale di genitore ed alunno al momento dell'iscrizione. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0583 77027 o inviare una mail all'indirizzo luic821009@istruzione.it .

L'iscrizione alla prima classe della scuola primaria sarà possibile per i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre 2021, o su richiesta chi lì compierà entro il 30 aprile 2022, mentre come ogni anno sarà disponibile per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado la scelta tra un orario corto di 30 ore settimanali oppure uno lungo di 36 con due rientri pomeridiani.

Per quanto riguarda l'offerta formativa dei singoli plessi verranno fatte delle riunioni formative in merito sulla piattaforma Teams online col seguente calendario:

PRIMARIA DI COREGLIA:

LUNEDI' 21 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 16,00

PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA:

LUNEDI' 11 GENNAIO 2021 ALLE ORE 17,00

PRIMARIA DI GHIVIZZANO:

MARTEDI' 12 GENNAIO 2020 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00

INFANZIA DI COREGLIA:

VENERDI' 8 GENNAIO 2021 ORE 17.00

INFANZIA CALAVORNO:

LUNEDI' 11 GENNAIO 2021 ORE 17,30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

SABATO 9 GENNAIO

ORE 9,30 CON PRIMARIA DI COREGLIA

ORE 10,30 CON PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA

ORE 11,30 CON PRIMARIA DI GHIVIZZANO



In caso di iscrizione di alunni con disabilità dovrà essere presentata all'istituto da parte dei genitori la certificazione rilasciata dalla ASL comprensiva di diagnosi funzionale, così che la scuola proceda alla richiesta di personale docente di sostegno e assistenti socio educativi a carico del comune.

La richiesta di iscrizione dovrà essere integrata da diagnosi anche in caso di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana le procedure di iscrizione non cambiano, chi sprovvisto di codice fiscale potrà effettuare comunque l'iscrizione online tramite l'uso di un "codice provvisorio".