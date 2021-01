Mediavalle



Bonfanti: "A Pescaglia circa 600 famiglie senza energia elettrica"

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:07

Circa 600 famiglie ancora senza energia elettrica nel comune di Pescaglia. Ad aggiornare sui disagi dovuti al maltempo nel territorio comunale è il primo cittadino Andrea Bonfanti.



"Enel sta facendo il possibile per intervenire - assicura il sindaco -, ma la continua caduta delle piante non facilita le operazioni. Abbiamo appena finito una videoconferenza con la protezione civile regionale in cui ci hanno detto che per la serata è prevista l'attenuazione del fenomeno nevoso. Tra poco saremo in collegamento con la Prefettura per fare il punto degli interventi sulle linee elettriche".



"Un grande grazie va a tutte quelle persone che dal 31 dicembre si stanno dando da fare senza sosta" conclude Bonfanti.