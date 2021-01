Mediavalle



Buon compleanno mamma

sabato, 23 gennaio 2021, 19:59

di loreno bertolacci

Buon compleanno mamma. E’ la prima volta, in tanti anni, che non lo festeggiamo insieme, davanti a una tavola imbandita, come a Te piaceva, magari con un dolcino finale da condividere con parenti ed amici. Ci mancherai, ci manchi mamma… Mancano le Tue carezze, mancano le Tue parole, manca la voglia di vivere che trasmettevi, ma soprattutto manca la Tua voglia di stare tra le persone. Qualsiasi pretesto era quello giusto per stare insieme agli altri, una tombola, un pranzo piuttosto che una visita a una persona cara, sempre buona e gentile con tutti. La parola distanziamento sociale per te non esisteva e forse Ti è andato proprio stretto questo momento epocale dove la pandemia ha stravolto il Tuo modo di essere e di vivere la vita terrena. Il regalo più bello per Te era quello di stare tutti insieme per la Tua festa. Ma la Tua Rinascita, alla vigilia del Natale, non ce l’ha permesso. E allora un regalo per il Tuo compleanno, te lo fa Francesca.

“Cara Nonna, a Te dedico questo saluto. In questo giorno per noi triste, Tu, sicuramente, ci guardi col sorriso, da lassù, dove sarai insieme a tutta la Tua famiglia. Finalmente liberata dal male di questa vita. Sei stata forte, guerriera fino alla fine. Hai combattuto per noi e con noi. Ed io ora sono qua per ricordarTi così. La vita, purtroppo, non Ti ha risparmiata. Tu sai cosa significa soffrire, ma dalla sofferenza hai trovato una forza incredibile, quella forza che ti ha fatto combattere e vincere tutte le battaglie. Siamo fieri e orgogliosi di essere la Tua famiglia; orgogliosi di averTi avuto e continuare ad averTi nelle nostre vite. Io, in particolar modo, Ti dico grazie, grazie per aver dato alla luce Tuo figlio, mio papà, il mio Amore Immenso. Che hai custodito, amato, accudito, per una vita intera. Ora ci guardi, ci proteggi e custodisci da lassù. Sono sicura che la Tua presenza nei nostri cuori scaccerà via il dolore e ci darà ogni giorno la forza, uniti, per superare tutti gli ostacoli. Ti abbracciamo e accompagniamo in questo viaggio verso la Vita Eterna, sempre per mano, sempre con Te. La Tua famiglia, Francesca”.

Nulla sarà come più come prima qui sulla terra mamma, tutto sarà bellissimo lassù nel cielo, quando riprenderemo insieme a festeggiare il giorno che sei venuta al mondo. Arrivederci mamma e… buon compleanno.