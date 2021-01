Mediavalle



Coreglia, domani scuole aperte

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:38

Neve: scuole regolarmente aperte a Coreglia Antelminelli per la giornata di domani (venerdì 8) e di sabato 9 gennaio. Da ieri (mercoledì 6), infatti, l'amministrazione Remaschi è al lavoro per liberare le strade dalla neve e, in molti casi, dagli alberi caduti a causa dell'abbondante nevicata. Le squadre di intervento, gli operai, i volontari e gli operatori di Protezione Civile, coordinati anche dagli uffici comunali, sono all'opera per distribuire il sale, pulire la viabilità, intervenire nelle zone più critiche, così da garantire la sicurezza per i cittadini e consentire a chi vive nelle frazioni di montagna di non restare isolato. Un lavoro che ha interessato anche le viabilità di collegamento tra frazioni e quelle di accesso agli edifici scolastici e che terrà impegnato il Comune anche nelle prossime ore.

Per qualsiasi necessità o segnalazione, i cittadini possono contattare direttamente il sindaco Marco Remaschi, così da consentire agli operai di intervenire con la massima tempestività.