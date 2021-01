Mediavalle



Coreglia, una giornata dedicata alla pulizia dei sentieri

domenica, 31 gennaio 2021, 12:51

Iniziativa degna di nota quella della Pro Loco di Coreglia, la quale speriamo sia di esempio per altri paesi: domenica 7 febbraio chi vorrà potrà partecipare a una giornata dedicata alla pulizia e alla percorrenza degli itinerari storici e culturali della Via del volto Santo e della via Matildica, nel comune di Coreglia Antelminelli.



Il ritrovo per i partecipanti (che sono invitati a confermare la partecipazione al numero 346 809 6042 per motivi organizzativi) sarà presso chiesa di Piano di Coreglia alle ore dieci, dove tutti verranno muniti del necessario per la pulizia: si attraverserà poi il paese di Ghivizzano alto, scendendo fino alla porta verso Ghivizzano basso per arrivare in Piazza IV Novembre dove, circa a mezzogiorno, terminerà la camminata.



V. P.