Mediavalle



Disservizi postali: Fantozzi e Montemagni chiedono l'intervento della giunta regionale

sabato, 9 gennaio 2021, 16:35

di giuseppe bini

Continuano a perdurare le segnalazioni di disservizi postali nella zona Mediavalle e Garfagnana, e proprio in seguito al protrarsi del disagi, i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi ed Elisa Montemagni, chiedono ufficialmente l'intervento del presidente e della giunta regionale.



"A seguito dell'incontro di settembre (un summit in prefettura con dirigenti di Poste Italiane e il presidente della provincia Menesini, nda), contrariamnete a quanto annunciato - scrivono i consiglieri -, è seguita una fase che non ha soddisfatto l'utenza, soprattutto nei comuni minori e nei centri più piccoli".



L'oggetto delle lamentele degli utenti riguarda una situazione che purtroppo va avanti da mesi, con gli sportelli automatici mal funzionanti e soprattutto l'orario fortemente ridotto di apertura al pubblico, con gli uffici aperti a giorni alterni.



Nel settembre scorso, proprio davanti al prefetto, Poste Italiane aveva annunciato il potenziamento dei servizi, per tornare almeno ai livelli pre Covid, anche attraverso l'assunzione di nuovo personale.



"Cittadini dell'area Mediavalle e Garfagnana da settimane lamentano posta consegnata in forte ritardo e a destinatari sbagliati - spiegano ancora Fantozzi e Montemagni -, code e assembramenti negli uffici dovute ai ridotti orari di apertura, e bollette Enel consegnate in ritardo".



"Chiediamo l'impegno di presidente e giunta regionale - scrivono i consiglieri nella mozione protocollata in regione - ad attivarsi presso le sedi opportune per porre fine a questa situazione di estremo disagio. Intraprendere ogni iniziativa necessaria affinchè sia garantito un servizio postale efficiente agli utenti della Mediavalle e Garfagnana, così come promesso a seguito dell'incontro di settembre scorso".