Emergenza Covid, maggioranza e opposizione lavorano insieme

sabato, 2 gennaio 2020, 14:05

Gestire l'emergenza Covid-19 e mettere in campo le migliori misure per la ripresa sociale ed economica del territorio: a Coreglia Alteminelli, maggioranza e opposizione lavorano insieme. È stato infatti votato all'unanimità l'atto di indirizzo, portato in consiglio comunale, il 30 dicembre scorso, dal sindaco Marco Remaschi, per individuare e applicare misure, interventi e azioni a favore del territorio, soprattutto di coloro che stanno pagando più di altri le conseguenze economiche del Coronavirus. Aziende, attività commerciali, botteghe, ma anche associazioni, singoli cittadini, famiglie: secondo la volontà del sindaco Remaschi, infatti, è tutto il tessuto socio-economico di Coreglia Antelminelli a essere messo sotto i riflettori dell'intervento pubblico, con azioni che possano consentire a questi settori di non restare schiacciati dalla crisi.

"Un tavolo unitario maggioranza e opposizione - spiega il sindaco Marco Remaschi -, per costruire una manovra che nel 2021 dovrà vederci impegnati nella ricostruzione e nella ripresa economica della nostra comunità. Credo che quello che abbiamo fatto e visto nell'ultimo consiglio comunale sia un esempio di buona politica, che mette l'interesse pubblico al di sopra delle appartenenze partitiche, e per questo ringrazio i consiglieri comunali: quelli della mia maggioranza e quelli di opposizione, perché insieme hanno dato un'ottima prova di cosa voglia dire mettersi al servizio della collettività. Un modo di lavorare che potrà essere replicato anche su altre partite strategiche per il nostro territorio, indipendentemente dall'emergenza Covid.

Con la votazione all'unanimità di questo atto di indirizzo diamo il via al percorso che ci porterà a definire gli interventi per rispondere alle difficoltà economiche di chi ha pagato e sta pagando il prezzo più alto della pandemia e per rilanciare il nostro comune nei prossimi mesi. E lo faremo insieme, nell'ottica della massima e completa collaborazione, perché come ha detto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'unità nazionale è l'unica strada possibile per affrontare quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Il Comune deve essere in grado di erogare i servizi essenziali e, allo stesso tempo, costruire interventi straordinari per non lasciare indietro nessuno. Ecco perché abbiamo deciso di portare in votazione questo atto di indirizzo insieme con il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione: sono i documenti che tracciano la strada che vorremo seguire per i prossimi mesi e per i prossimi anni". Infine, è una riflessione di carattere politico quella che fa il sindaco Remaschi. "Anche a livello nazionale c'è bisogno di questa stessa modalità di collaborazione che stiamo mettendo in atto a Coreglia. Una modalità che spero venga presa a modello anche da altri Comuni e dallo stesso Governo. La stessa unità che il nostro Paese riuscì a costruire nel secondo dopoguerra, ci è richiesta anche oggi, in un momento così difficile per l'intera comunità: soltanto insieme riusciremo a superare questi giorni drammatici".

Nel corso del consiglio comunale del 30 dicembre, inoltre, sono stati approvati anche il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione, con i voti a favore della maggioranza e la sola astensione della minoranza consiliare.