Mediavalle



Fantozzi-Giannoni (FdI): "Ponte di Calavorno congestionato da auto e camion, si monitori staticità"

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:58

"La strada statale del Brennero è chiusa da dicembre per una frana e, domenica scorsa, un altro smottamento di vaste dimensioni ha interessato il tratto tra Ponte del Diavolo e Fontana di Chifenti. L'intervento di Anas sta andando a rilento e la strada dovrebbe rimanere interrotta per almeno tutto il mese di febbraio. Gran parte della viabilità è stata dirottata sul ponte di Calavorno" fanno notare il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, ed il consigliere provinciale di Lucca, Riccardo Giannoni.



"Il ponte di Calavorno subisce quotidianamente importanti sollecitazioni. Camion e bus scolastici si sommano alle auto dei pendolari che ogni mattina si dirigono a Bagni di Lucca e Lucca, creando code chilometriche. Unica via anche per la Valle di Lima e l'Abetone -sottolineano Fantozzi e Giannoni- Importante, dunque, che Provincia di Lucca e Regione toscana monitorino la staticità del ponte, un modo per tranquillizzare e dare certezze. Calavorno è ad oggi indispensabile ma, purtroppo, insufficiente a gestire la mole giornaliera di traffico. Si consideri che, se si dovesse chiudere anche questo ponte, rimarrebbe per la viabilità soltanto il ponte di Piano di Coreglia".



"Va sbloccata urgentemente la situazione complessiva della viabilità tra la Piana di Lucca e la Mediavalle Garfagnana. Non possiamo continuare a rimanere inermi di fronte ai legittimi sfoghi sui social network di abitanti esasperati, rimasti imbottigliati nel traffico, che subiscono disagi quotidiani" esortano il consigliere regionale ed il consigliere provinciale.