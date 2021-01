Mediavalle



Frana a Pescaglia, la minoranza: "Venga messa in sicurezza"

sabato, 2 gennaio 2020, 20:18

A seguito della frana avvenuta nei giorni scorsi a valle della S.P. 32 al km. 9,300 di Pescaglia, il gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" ha richiesto alla provincia di Lucca che, in attesa dei lavori di ripristino della strada, venga messa in sicurezza la parte della carreggiata più esposta a possibili cedimenti, al fine di evitare che un eventuale e non sperato collasso della struttura possa creare danno a cose, persone e alla viabilità di una buona parte del territorio comunale di Pescaglia.