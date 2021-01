Ghiaccio sulle strade, l'appello di Paolinelli (Ugl): "Chiediamo attenzione"

Altri articoli in Mediavalle

domenica, 10 gennaio 2021, 08:33

Lui è Marco Conforti, 55 anni di Marlia, ed ha una casa in località Al colle di Pescaglia, frazione di Buriana. Si è dovuto trasferire da parenti perché era rimasto isolato e nessuno andava a liberargli la strada.

sabato, 9 gennaio 2021, 18:12

Raddoppiano le spese per le manutenzioni, aumentano le risorse per cultura ed eventi, crescono gli investimenti sulle scuole, sulle pari opportunità, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione

sabato, 9 gennaio 2021, 16:35

Continuano a perdurare le segnalazioni di disservizi postali nella zona Mediavalle e Garfagnana, e proprio in seguito al protrarsi del disagi, i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi ed Elisa Montemagni, chiedono ufficialmente l'intervento del presidente e della giunta regionale

venerdì, 8 gennaio 2021, 13:26

Ascit rende nota la nomina del nuovo presidente. Alessio Ciacci, dopo sei anni di gestione di aziende del settore in tutta Italia, subentra a Maurizio Gatti, in carica dal 2009

giovedì, 7 gennaio 2021, 19:38

Neve: scuole regolarmente aperte a Coreglia Antelminelli per la giornata di domani e di sabato 9 gennaio. Da ieri, infatti, l'amministrazione Remaschi è al lavoro per liberare le strade dalla neve e, in molti casi, dagli alberi caduti a causa dell'abbondante nevicata

giovedì, 7 gennaio 2021, 09:55

Da ora fino al 25 gennaio 2021 sarà possibile iscrivere i propri figli a scuola presso l'Istituto Comprensivo G. Puccini di Pescaglia. È di fondamentale importanza che le iscrizioni arrivino entro tale termine, affinché sia immediatamente chiaro il numero degli alunni