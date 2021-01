Giornata della memoria e del ricordo: due occasioni per ricordare le vittime

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 26 gennaio 2021, 08:46

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Tania Franchini, rappresentante di Italia Viva della Valle e Garfagnana, per chiarire la posizione del partito in merito alle ultime vicende politiche

sabato, 23 gennaio 2021, 19:59

Loreno Bertolacci, condirettore della Gazzetta del Serchio, ricorda, nel giorno del suo compleanno, l'amata mamma Liana Lucchesi, venuta a mancare la vigilia di Natale, all'età di 90 anni

sabato, 23 gennaio 2021, 14:32

Piano operativo comunale di Coreglia Antelminelli: è stato posticipato al 10 febbraio 2021 il termine per raccogliere i contributi e le manifestazioni d'interesse da parte dei cittadini

sabato, 23 gennaio 2021, 11:38

Nel corso della notte, una grossa frana si è staccata invadendo la carreggiata e, di fatto, isolando le sette abitazioni della località Curchi. Ad accorgersene un abitante della zona che, di prima mattina, si stava recando a lavoro

giovedì, 21 gennaio 2021, 08:12

Si terranno domenica 24 gennaio le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, per il triennio 2020-2023. Un appuntamento tradizionale, a cadenza triennale, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso novembre, rinviato in virtù delle normative anti Covid-19 susseguitesi nella parte finale del 2020

sabato, 16 gennaio 2021, 13:37

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alle scuole del comune di Coreglia per l'anno 2021, con l'obbligo, ad esclusione delle suole dell'infanzia la cui procedura d'iscrizione rimane cartacea, di iscrivere bambini e ragazzi online