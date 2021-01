Mediavalle : pescaglia



"Isolato senza nessuno che mi liberi la strada, ora sono da parenti"

domenica, 10 gennaio 2021, 08:33

Lui è Marco Conforti, 55 anni di Marlia, ed ha una casa in località Al colle di Pescaglia, frazione di Buriana. Si è dovuto trasferire da parenti perché era rimasto isolato e nessuno andava a liberargli la strada.



"Il comune mi ha promesso venerdì mattina che arrivavano a liberarla - afferma -, ma fino a oggi non ho ancora visto nessuno. Se fosse stata una dimenticanza sarebbe grave, perché io ora sono ospite da parenti. Comunque stamani sono andato anche dai carabinieri di Pescaglia e loro hanno detto che si attivavano. Speriamo tutti che tengano in considerazione che là c'è una residenza e una famiglia che abita".