Piano operativo di Coreglia: posticipato il termine per presentare idee e contributi

sabato, 23 gennaio 2021, 11:38

Nel corso della notte, una grossa frana si è staccata invadendo la carreggiata e, di fatto, isolando le sette abitazioni della località Curchi. Ad accorgersene un abitante della zona che, di prima mattina, si stava recando a lavoro

giovedì, 21 gennaio 2021, 08:12

Si terranno domenica 24 gennaio le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, per il triennio 2020-2023. Un appuntamento tradizionale, a cadenza triennale, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso novembre, rinviato in virtù delle normative anti Covid-19 susseguitesi nella parte finale del 2020

sabato, 16 gennaio 2021, 13:37

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alle scuole del comune di Coreglia per l'anno 2021, con l'obbligo, ad esclusione delle suole dell'infanzia la cui procedura d'iscrizione rimane cartacea, di iscrivere bambini e ragazzi online

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:10

Iscrizioni aperte per le scuole di Coreglia. Novità in arrivo per le scuole materne di Coreglia capoluogo e Calavorno e per la scuola elementare di Coreglia per l'anno scolastico 2021/2022

mercoledì, 13 gennaio 2021, 09:38

Nel consiglio comunale di fine anno, insieme al bilancio di previsione, sono stati approvati due punti importantissimi legati alla pianificazione urbanistica, che danno il via alle complesse procedure per il nuovo piano operativo

lunedì, 11 gennaio 2021, 08:43

Il segretario regionale Ugl/Autoferrotranvieri della Toscana, Cipriano Paolinelli, fa appello ai vari enti preposti e alle istituzioni locali di tutte province toscane, ringraziando anticipatamente, affinché possano essere tenute adeguatamente pulite e salate le strade più soggette alle formazioni di ghiaccio