Taglio alberi, la minoranza interpella la giunta: "Individuare ditte"

mercoledì, 27 gennaio 2021, 10:37

In seguito all'interpellanza presentata esattamente un anno fa, in merito all'ordinanza emessa dal comune di Pescaglia dove si intimava l’abbattimento di tutte le alberature e gli arbusti per una fascia di sei metri lungo le strade comunali e vicinali ai proprietari dei terreni interessati, e costatato che in molti tratti delle strade interessate dal provvedimento amministrativo le lavorazioni precettate non sono state eseguite, il gruppo "Prima Pescaglia" propone, attraverso un'altra interpellanza, al sindaco e alla giunta, di emettere una manifestazione di interesse, al fine di individuare ditte interessate al taglio gratuito degli alberi lungo le strade di pertinenza comunale, in cambio della commercializzazione del legname abbattuto.