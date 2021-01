Mediavalle



Ugl, Cipriano Paolinelli segretario responsabile della regione

mercoledì, 6 gennaio 2021, 13:00

Affidato a Cipriano Paolinelli, già segretario provinciale della provincia di Lucca, l'incarico di segretario responsabile della regione Toscana della Federazione Nazionale Autoferrotranvieri del sindacato di categoria della Ugl.



La carica gli è stata conferito dalla segreteria nazionale con sede a Roma. Pertanto, Cipriano Paolinelli, dal 1 gennaio 2021, sarà al timone e guiderà la segreteria regionale della Ugl/Autoferrotranvieri, che negli ultimi 2/3 anni, grazie soprattutto alsSegretario uscente, si è allargata, aumentando i numeri della sua rappresentanza e rappresentatività, anche costituendosi nelle province e nelle aziende di trasporto pubblico locale dove non era ancora presente.



"Ringrazio - dice il neo segretario Paolinelli - il segretario nazionale Fabio Milloch e tutta la segreteria nazionale per la fiducia in me riposta e per l'importante incarico affidatomi di cui avrò l'onere e l'onore di rappresentare al meglio. Desidero poi ringraziare il segretario regionale udcente e amico Americo Leoni, per il tanto e importante lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni per gli autoferrotranvieri toscani e per tutta la struttura sindacale UglAutoferro, in particolar modo, per quanto personalmente mi ha cresciuto (sindacalmente palando), augurandogli buon proseguimento di lavoro nell'organizzazione sindacale, visto il suo incarico di segretario per la provincia di Firenze".



"Gli impegni sono tanti - conclude -, tra cui la sempre incerta assegnazione della gara unica regionale per il Tpl, oltre naturalmente a tutte le problematiche presenti, purtroppo nella categoria, quindi continueremo a lavorare tutti insieme per il bene degli Autoferrotranvieri e del trasporto pubblico locale in generale sempre in prima linea, con la passione e la volontà che da sempre ci contraddistingue."



La segreteria regionale lavorerà in piena sinergia e collaborazione, a stretto contatto di tulle le segreterie provinciali e di tutti i responsabili aziendali della Toscana, così da avere una panoramica generale del Tpl su tutta la regione e fare il possibile perché possa sempre migliorare nell'interesse di tutti.