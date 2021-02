Mediavalle



Ancora disponibili posti per volontari di servizio civile con la Croce Verde

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:14

La Croce Verde P.A. Lucca comunica che fino a lunedì 15 febbraio è possibile inoltrare la domanda per svolgere il Servizio Civile Universale presso le proprie sedi. In particolare, l’associazione comunica che sono ancora disponibili dei posti presso la sezione “Mediavalle”, situata a Ghivizzano (Vicolo della Stazione) e guidata dalla delegata Enrica Gatti. L’iscrizione è effettuabile solo online, attraverso l’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); c’è tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.

La sezione Mediavalle ospita 2 posti per il progetto di Assistenza alla cittadinanza, che prevede servizi a carattere socio-sanitario quali trasporto pazienti, dimissioni, ricoveri, emergenza-urgenza. Si tratta di una bella occasione per le giovani e i giovani volontari, che potranno imparare importanti nozioni di primo soccorso e, soprattutto, fare un’esperienza di vita in un’associazione conosciuta ed apprezzata su tutto il territorio della provincia di Lucca.

COME FARE DOMANDA:

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere al servizio, occorre essere dotati dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.