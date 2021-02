Mediavalle : coreglia antelminelli



Anziano ritrovato privo di vita in un dirupo

giovedì, 18 febbraio 2021, 14:53

di andrea cosimini

E' stata la sorella, questa mattina, ad allarmarsi, visto che il fratello non rispondeva al telefono. Subito ha avvertito la vicina, per verificare se fosse in casa, poi, constatato che non c'era, si sono recate in una zona che l'uomo era solito frequentare per effettuare alcuni lavoretti. Qui, purtroppo, il primo indizio: sul ciglio della strada è stato avvistato il berrettino che indossava sempre.



Sul posto sono arrivati quindi immediatamente i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana e il soccorso alpino di Lucca - entrambi allertati dalla sorella -, i quali, una ventina di metri sotto la strada che collega Vitiana a Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli, hanno trovato il corpo senza vita dell'81enne, L. M. di Tereglio, tra i rovi su un pendio molto erto.



Il tragico ritrovamento è avvenuto stamattina, intorno alle 10. Il medico del soccorso alpino ha constatato la morte dell’anziano che è stato recuperato dal dirupo assieme ai pompieri e trasportato poi all’obitorio a Lucca. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, presenti con una pattuglia della stazione di Coreglia e con una del nucleo radiomobile di Castelnuovo.