Cade da cavallo, bimba al Meyer con Pegaso

venerdì, 19 febbraio 2021, 19:08

Momenti di apprensione per una bimba di appena otto anni che oggi pomeriggio, intorno alle 16.50, è caduta da cavallo nei pressi di un maneggio in località Alla Villa nel comune di Coreglia Antelminelli.



Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano e l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasferito la piccola, in codice rosso, all'ospedale Meyer di Firenze.