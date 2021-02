Mediavalle



Contratto integrativo, settore cartario in sciopero

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:38

di tommaso boggi

Lavoratori e sindacati del settore cartario in sciopero oggi (11 febbraio) in un braccio di ferro con le aziende per quanto riguarda la firma del contratto integrativo e molte altre questioni in uno scontro che va avanti ormai da alcuni mesi.

Ugl, Cisl e Cgil sono quindi scese in piazza, prima davanti agli stabilimenti Sofidel e poi a Porcari, con molti esponenti dei vari sindacati coinvolti tra cui Marco Visibelli, responsabile Ugl per il settore cartario nella provincia di Lucca, presente in mattinata ad un presidio davanti alla cartiera in Valfregana.

"Stiamo scioperando perché l'azienda si sta sottraendo ad un incontro per il rinnovo del contratto di secondo livello - afferma Marco Visibelli -. Non è soltanto una questione monetaria quella per cui stiamo scioperano, ci sono diversi punti sul tavolo che l'azienda non vuole discutere con noi come un maggior riconoscimento degli operai e dei tecnici che stanno più di quanto è dovuto all'interno dell'azienda e più di quanto preveda il contratto nazionale del lavoro" ha affermato il sindacalista.

"Lo sciopero è in corso qui, a Valdottavo e a Porcari dove ora stiamo andando per fare tutti assieme una manifestazione davanti agli uffici della dirigenza" ha concluso Visibelli.

