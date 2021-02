Covid, partite le vaccinazioni con AstraZeneca: domenica a Fornaci

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:38

Lavoratori e sindacati del settore cartario in sciopero oggi in un braccio di ferro con le aziende per quanto riguarda la firma del contratto integrativo e molte altre questioni in uno scontro che va avanti ormai da alcuni mesi. Video

mercoledì, 10 febbraio 2021, 13:38

Oggi si registrano cinque nuovi casi di contagio da Coronavirus in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 3, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1

mercoledì, 10 febbraio 2021, 12:17

Con una lettera inviata in questi giorni a Palazzo Ducale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dicastero ha ammesso a finanziamento il programma straordinario della rete viaria della provincia di Lucca 2021-2024

mercoledì, 10 febbraio 2021, 11:02

Nel giorno del ricordo Fratelli d'Italia con i suoi responsabili Luca Mastronaldi, Pietro Frati e Tommaso Boggi sono andati, assieme ad una delegazione dell'Associazione Culturale Arciere, a depositare sulle tombe di Monsignor Francesco Pockaj, Monsignor Giuseppe stagni e al largo intitolato a Ridano Danilo Marsigli una rosa rossa, come la...

martedì, 9 febbraio 2021, 20:20

Così il prefetto Esposito dopo quanto emerso questa mattina nell’incontro convocato per superare i disagi provocati dalla chiusura della strada statale 12 del Brennero

martedì, 9 febbraio 2021, 18:09

Lo chiede il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, dopo la notizia che entro 15 giorni l'Anas riaprirà il traffico a senso unico alternato