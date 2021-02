Mediavalle



Dopo i casi Covid, torna attiva la guardia medica a Coreglia

sabato, 20 febbraio 2021, 15:01

È tornata pienamente attiva la guardia medica a Coreglia Antelminelli. Il servizio, importante per tutta la comunità, è infatti nuovamente in funzione all'interno della Rsa Pierotti di Coreglia. Dal 1° marzo, invece, tornerà in servizio anche il medico, dottor Stringari. Entrambi i servizi erano stati sospesi a novembre scorso in seguito alla comparsa di numerosi casi positivi all'interno della struttura, tra ospiti ricoverati e operatori sanitari. D'accordo con l'amministrazione comunale, l'Asl aveva provveduto a trasformare la Rsa in struttura Covid, così da contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli anziani, tutelare il personale e garantire ai positivi un'assistenza dedicata e continuativa.

"Oggi nella Rsa Pierotti non ci sono casi positivi - spiega il sindaco, Marco Remaschi -. La struttura è iper protetta e iper sicura, ecco quindi che è possibile riattivare al suo interno i due servizi che erano stati sospesi: guardia medica e medico di famiglia, a disposizione dell'intera popolazione".