FdI: "La chiusura del Ponte di Calavorno è un altro schiaffo alla Valle del Serchio"

giovedì, 4 febbraio 2021, 20:15

"Servono verifiche urgenti e approfondite al Ponte di Calavorno chiuso, in serata, e poi riaperto dalle forze dell'ordine. Un ponte sul quale, quotidianamente, si riversa un flusso di traffico importante dopo la chiusura della statale del Brennero, tra il Ponte del Diavolo e la Fontana di Chifenti. Nel giro di tre mesi si è mostrata in modo lampante l'assoluta mancanza di investimenti nella Valle del Serchio" dichiarano il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, il consigliere provinciale di Lucca, Riccardo Giannoni, ed il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini.



"A questo punto non è più rinviabile un piano Marshall per le infrastrutture. Purtroppo, si tratta di carenze di manutenzione e investimenti che da anni, noi di Fratelli d'Italia, denunciamo a tutti i livelli. C'è sconforto e grande preoccupazione per un territorio e per i suoi residenti ostaggio di una viabilità inesistente".