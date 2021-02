Mediavalle



La scuola secondaria di Ghivizzano in prima linea contro i pericoli della rete

giovedì, 25 febbraio 2021, 12:41

I social network sono diventati un’attrazione irrinunciabile per i giovanissimi, specie nell’ultimo anno in cui, a causa del Covid, distanziamento sociale e impossibilità di effettuare svariate attività in gruppo hanno spesso costretto i ragazzi a passare molto più tempo fra le mura di casa dove, talvolta, l’unico strumento a loro disposizione per ritrovare un surrogato di socialità è lo schermo di un cellulare. Spesso, però, Internet e i suoi mezzi possono nascondere delle insidie di cui i ragazzi sono ignari.

Per tali motivi, la scuola secondaria di I grado dell’I. C. di Coreglia ha proposto ai suoi studenti una serie di iniziative volte a promuovere una fruizione più sicura e consapevole della rete. In tale ambito rientra l’incontro previsto per sabato 27 febbraio, durante il quale saranno illustrate ai ragazzi le regole per un corretto uso di Internet e dei social. L’intervento, che si terrà online nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19, sarà tenuto da un genitore di un alunno dell’Istituto, in un perfetto esempio di collaborazione scuola-famiglia.

I rischi connessi all’uso della rete saranno anche il tema del webinar proposto dal MO.I.GE. in programma per venerdì 26 marzo; tale iniziativa, rivolta alle classi prime dell’Istituto, sarà diretta da alcuni psicologi che collaborano con l’Associazione.