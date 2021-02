Mediavalle



Montemagni (Lega): "Valle del Serchio, troppi disservizi e disagi per i cittadini"

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:55

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sui tanti disservizi e disagi che i cittadini della Valle del Serchio devono affrontare.



"Mi sono voluta recare direttamente sul posto nella giornata di domenica - afferma - per rendermi conto in presa diretta di quella che è la situazione, spesso di disagio, che vivono i residenti nella zona della Mediavalle-Garfagnana."



"Vi sono, ad esempio, palesi e talvolta pure atavici problemi legati alla viabilità - prosegue il consigliere - ma non bisogna neppure sottovalutare criticità legate ad una spesso non continua erogazione dell'energia elettrica e la forte difficoltà a telefonare con regolarità."



"Tutte questioni che nell'evoluto 2021 - precisa l'esponente leghista - dovrebbero essere facilmente risolte e che, invece, nella predetta zona, paiono, colpevolmente, degli ostacoli insuperabili."



"Le persone che abitano nell'area che ho visitato - sottolinea la rappresentante della Lega - dovrebbero, quindi, essere adeguatamente aiutate dalle Istituzioni, anche per prevenire un naturale spopolamento che, certamente, non è auspicabile."



"Al fine di evidenziare quanto è emerso dal mio sopralluogo - insiste Montemagni - abbiamo, quindi, deciso di predisporre un atto in cui chiediamo alla Regione d'intervenire con i gestori pubblici con lo scopo di ridurre quantomeno al minimo le problematiche rilevate."



"Ringrazio, poi - conclude Elisa Montemagni - i consiglieri provinciali Ilaria Benigni e Mirco Masini, il commissario provinciale Luigi Pellegrinotti e Claudio Gemignani, consigliere comunale di Bagni di Lucca, che mi hanno accompagnato in questa costruttiva visita sul territorio, confermando loro sempre la mia massima disponibilità a supportarli."