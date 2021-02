Multati quattro mezzi pesanti sulla statale del Brennero

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 2 febbraio 2021, 09:04

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di S. Martino in Freddana. Il progetto, finanziato anche grazie ad un importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, vedrà un intervento complessivo di circa 330.000 euro

martedì, 2 febbraio 2021, 08:49

Il capogruppo di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli, Giorgio Daniele, torna ad aprire alla collaborazione con l'amministrazione in questo delicato momento per la comunità

lunedì, 1 febbraio 2021, 12:34

Nel quattordicesimo appuntamento con VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale d'informazione dell'amministrazione comunale, l'assessore all'urbanistica, edilizia privata e SUAP Paoletta Demuru ha parlato del nuovo ripetitore di rete mobile di Fiano e Loppeglia messo in posa a fine 2020 ed entrato in piena funzione in questi giorni

lunedì, 1 febbraio 2021, 08:41

A pochi giorni dal suo 95° compleanno, il prof. Orlando Scatena ha compiuto la sua avventura terrena presso la casa del clero, dove da due anni era ospite

domenica, 31 gennaio 2021, 12:51

Iniziativa degna di nota quella della Pro Loco di Coreglia, la quale speriamo sia di esempio per altri paesi: domenica 7 febbraio chi vorrà potrà partecipare a una giornata dedicata alla pulizia e alla percorrenza degli itinerari storici e culturali della Via del volto Santo e della via Matildica, nel...

sabato, 30 gennaio 2021, 14:40

Il sindaco di Coreglia è stato eletto alla guida dell'Unione dei comuni senza i voti di cinque consiglieri: Yamila Bertieri di Borgo a Mozzano, Pietro Tosi di Pescaglia, Francesco Feniello e Gesualdo Pieroni di Barga e Claudio Gemignani di Bagni di Lucca