Piano di Coreglia avrà il suo parco inclusivo

giovedì, 4 febbraio 2021, 21:51

Il primo cittadino di Coreglia Antelminelli, nonché neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Marco Remaschi interviene a gamba tesa dopo i disagi causati dall'improvvisa e temporanea chiusura del ponte di Calavorno per verifiche strutturali

giovedì, 4 febbraio 2021, 20:15

Lo dichiarano il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, il consigliere provinciale di Lucca, Riccardo Giannoni, ed il consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini

giovedì, 4 febbraio 2021, 19:24

Il Ponte di Calavorno, dopo essere stato chiuso in serata, a seguito di una segnalazione per presunte vibrazioni, da parte di un passante, ai carabinieri, è stato riaperto, intorno alle 19.45, al traffico. Foto

giovedì, 4 febbraio 2021, 17:29

Un nuovo parco per Piano di Coreglia: l'amministrazione Remaschi presenta il progetto alla cittadinanza. L'appuntamento è per domani, venerdì 5 febbraio, alle 18 alla discoteca Drop di Piano di Coreglia (via Traversa)

martedì, 2 febbraio 2021, 11:41

Si segnalano quattro violazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti sulla statale del Brennero, in prossimità del Ponte di Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, limite imposto a causa della interruzione sulla SS12 in prossimità del Ponte della Maddalena

martedì, 2 febbraio 2021, 09:04

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di S. Martino in Freddana. Il progetto, finanziato anche grazie ad un importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, vedrà un intervento complessivo di circa 330.000 euro