Ponte di Calavorno chiuso per verifiche

giovedì, 4 febbraio 2021, 19:24

Il Ponte di Calavorno è attualmente chiuso in seguito ad una segnalazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i tecnici della provincia per effettuare opportune verifiche.



"Non appena saprò gli esiti li comunicherò - annuncia il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti -. C'è l'assoluta necessità, come ho detto e ribadito in più sedi e più volte, che Anas acceleri gli interventi per aprire quanto prima la SS 12 del Brennero. Bisogna poi accelerare nella maniera più assoluta sull'investimento per la messa in sicurezza della stessa lato fiume. Noi comuni, di concerto con la regione (che ringrazio per il finanziamento sul progetto di fattibilità del Ponte Borgo- Socciglia), portiamo avanti i progetti complessivi per i ponti sul Serchio, di cui c'è davvero necessità. Anas è chiamata a velocizzare la propria azione, a non far sentire solo un territorio, ad ovviare, con un intervento celere e risolutivo, ad un problema che investe la sicurezza e la qualità della vita di tutta la nostra gente. Noi poniamo la questione da sette anni, e con forza (se volete vi faccio la cronistoria). L'urgenza è totale. La pazienza mia e della nostra gente è oltre il limite".



"Bene la verifica, ma è inaccetabile! - il commento sulla pagina Facebook del comune di Bagni di Lucca - Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali, ma sappiamo che a seguito di una segnalazione sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri a chiudere il transito sul ponte. Adesso saranno necessarie delle verifiche per garantire la sicurezza. La necessità di una viabilità sicura è assoluta! Ribadiamo l'urgenza della messa in sicurezza del Brennero e continuiamo portare avanti i progetti per i due ponti sul Serchio".



Sul posto anche il consigliere comunale di minoranza del gruppo "Orgoglio Comune", Yamila Bertieri, che aggiorna: "Da una prima verifica effettuata da chi di competenza, sembra che il ponte sia sicuro e che rimanga al momento aperto al transito".



Notizia in aggiornamento