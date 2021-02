Mediavalle : coreglia antelminelli



Ponte di Calavorno, Remaschi sbotta: "Scorrettezze istituzionali"

giovedì, 4 febbraio 2021, 21:51

Il primo cittadino di Coreglia Antelminelli, nonché neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Marco Remaschi interviene a gamba tesa dopo i disagi causati dall'improvvisa e temporanea chiusura del ponte di Calavorno per verifiche strutturali.



"Il ponte di Calavorno è regolarmente aperto - esordisce il primo cittadino -. È rimasto chiuso per circa due ore per permettere ai vigili del fuoco e ai tecnici della provincia di Lucca di fare le verifiche di staticità in seguito a una segnalazione: verifiche che hanno dato esito positivo e quindi la circolazione è stata riaperta".

"Comprendo il disagio di chi si trovava lì - sottolinea Remaschi - e capisco molto bene il disagio di chi si trova intasato ogni giorno, a causa dei lavori di Anas sul Brennero, che tardano a essere conclusi. Anzi, rispetto alla tabella di marcia iniziale ci sono ancora ritardi e questo non è più tollerabile: le persone hanno bisogno di risposte e i tempi vanno rispettati, perché qui ne va del collegamento di una parte della Mediavalle con il resto della provincia di Lucca".

"Non voglio dilungarmi sulle scorrettezze istituzionali e sulle mancate comunicazioni che, anche oggi, sono accadute - attacca il sindaco -. Mi basta dire che ho scritto a provincia di Lucca e alla prefettura dieci giorni fa per chiedere la massima attenzione rispetto alla situazione del ponte di Calavorno, per essere rassicurato sulla stabilità del ponte stesso, per effettuare le dovute verifiche e per potenziare la presenza delle forze dell'ordine, così da agevolare il traffico e, soprattutto, la vita dei cittadini. Non ho neppure ricevuto risposta. Poi stasera, in seguito a una segnalazione di un cittadino, il ponte è stato chiuso. Non sono neanche stato chiamato, cosa che a me pare dovuta e che, soprattutto, avrebbe consentito di rendere più tempestive le comunicazioni e di attivare la polizia municipale per dare indicazioni alle persone. Io sono d'accordo alle verifiche di stabilità, sono d'accordo agli interventi che garantiscano la massima sicurezza delle persone, sono stato il primo a chiedere che le autorità competenti si muovessero in questo senso. Ma non posso e non potrò mai essere d'accordo con chi si comporta dividendo i cittadini tra quelli di serie A e quelli di serie B".

"Il problema della frana sulla statale del Brennero, i ritardi di Anas, il congestionamento del traffico sul ponte di Calavorno e sulla Fondovalle di Coreglia - conclude Remaschi - non sono un problema solo per Coreglia o per Bagni di Lucca. Sono un problema di tutta la Valle del Serchio e, anzi, di tutta la provincia di Lucca. Solo affrontando con questa mentalità i problemi della viabilità del nostro territorio, potremo dare ai nostri territori nuove opportunità. Sarebbe l'ora che lo capissero coloro che ricoprono incarichi sovracomunali. Vergogna".