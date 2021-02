Mediavalle



Prima Pescaglia: "Passaggio in zona arancione, sbagliate le tempistiche"

sabato, 13 febbraio 2021, 22:17

I consiglieri Lega del gruppo di minoranza “Prima Pescaglia”, Pietro Tosi e Gianluca Bocchino, criticano le tempistiche con cui governo e regione hanno comunicato il passaggio da zona gialla a zona arancione.



"Domani torneremo in zona arancione - affermano -. Non spetta a noi giudicare l'utilità di tale decisione, ma sulle tempistiche e sulle modalità siamo assolutamente contrari. Non è possibile che tale decisione venga comunicata con meno di 48 ore di preavviso; questa è mancanza di rispetto verso chi lavora già da un anno in forte difficoltà".



"Ci domandiamo - incalzano - cosa sarebbe cambiato far partire tale decisione il lunedì, dando la possibilità alle attività interessate di poter lavorare il giorno di San Valentino? Chi prende tali decisioni è al corrente di cosa significhi programmare e vivere del proprio lavoro?"



"Cari governo e regione così proprio non funziona - concludono -: è giunta l'ora di cambiare modo di agire, perché c'è bisogno di certezze non solo sulla salute, ma anche sul lavoro".