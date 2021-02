Mediavalle



Si cercano tirocinanti a Coreglia

venerdì, 19 febbraio 2021, 17:21

A Coreglia Antelminelli si cercano tre tirocinanti, grazie al bando "Lavoro + Bene Comune" emanato nei mesi scorsi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Attraverso questo strumento, l'ente di San Micheletto ha messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche fondi per integrare nell'organico giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni: a Coreglia due posti saranno destinati a soggetti svantaggiati da impiegare nel settore lavori pubblici e pubblica utilità, mentre per l'altro posto, da inserire nell'organico dell'ufficio edilizia pubblica, si cerca un laureato che abbia conseguito la laurea da non più di 24 mesi.

I tirocini avranno durata di 24 mesi e per tutti è previsto un compenso forfettario di 500 euro mensili.

La domanda e i documenti necessari per partecipare alle selezioni devono essere presentati entro le 12 del 24 febbraio 2021. Tutte le informazioni, i bandi completi e i moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Coreglia Antelminelli a questo link: http://www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/bandi-lavorobene-comunetirocini/.

Per info è possibile contattare l'ufficio personale e/o l'ufficio segreteria del Comune al numero 0583/78152 (interni 2-4 e 5).