Un nuovo parco inclusivo per Piano di Coreglia: domani si presenta il progetto al Drop

giovedì, 4 febbraio 2021, 19:24

Il Ponte di Calavorno è attualmente chiuso in seguito ad una segnalazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i tecnici della provincia per effettuare opportune verifiche. Notizia in aggiornamento

martedì, 2 febbraio 2021, 11:41

Si segnalano quattro violazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti sulla statale del Brennero, in prossimità del Ponte di Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, limite imposto a causa della interruzione sulla SS12 in prossimità del Ponte della Maddalena

martedì, 2 febbraio 2021, 09:04

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di S. Martino in Freddana. Il progetto, finanziato anche grazie ad un importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, vedrà un intervento complessivo di circa 330.000 euro

martedì, 2 febbraio 2021, 08:49

Il capogruppo di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli, Giorgio Daniele, torna ad aprire alla collaborazione con l'amministrazione in questo delicato momento per la comunità

lunedì, 1 febbraio 2021, 12:34

Nel quattordicesimo appuntamento con VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale d'informazione dell'amministrazione comunale, l'assessore all'urbanistica, edilizia privata e SUAP Paoletta Demuru ha parlato del nuovo ripetitore di rete mobile di Fiano e Loppeglia messo in posa a fine 2020 ed entrato in piena funzione in questi giorni

lunedì, 1 febbraio 2021, 08:41

A pochi giorni dal suo 95° compleanno, il prof. Orlando Scatena ha compiuto la sua avventura terrena presso la casa del clero, dove da due anni era ospite