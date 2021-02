Volontari ripuliscono la sponda del Serchio: "Trovati rifiuti pericolosi"

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 27 febbraio 2021, 15:58

Oggi, alla presenza dei sindaci è stato presentato il nuovo logo, che va a sostituire ufficialmente quello precedente, accompagnato dal claim “Il recupero è il nostro obiettivo”, mantiene la stessa identità e spirito dell’organizzazione, rappresentando anche una prospettiva fresca e moderna

sabato, 27 febbraio 2021, 09:32

Proteste dei commercianti, degli imprenditori e dei cittadini di Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano, per il perdurare della chiusura della statale del Brennero a causa delle frane

sabato, 27 febbraio 2021, 08:34

Laureata in scienze politiche con 110 e lode e una tesi sulla presenza femminile nei parlamenti europei, si è formata politicamente ricoprendo i ruoli di segretaria del PD comunale di Borgo a Mozzano e nel circolo della Valle del Serchio, che ha contribuito a fondare nel 2017, ricoprendo per diverso...

giovedì, 25 febbraio 2021, 12:41

La scuola secondaria di I grado dell’I. C. di Coreglia ha proposto ai suoi studenti una serie di iniziative volte a promuovere una fruizione più sicura e consapevole della rete. In tale ambito rientra l’incontro previsto per sabato 27 febbraio, durante il quale saranno illustrate ai ragazzi le regole per...

martedì, 23 febbraio 2021, 16:31

Riduzione della Tari, contributi per l'affitto, incentivi a forfait per i negozi di vicinato e attività commerciali più colpite dalla crisi: sono queste le misure che il comune di Coreglia metterà in atto per supportare i settori e le persone che più di altri stanno soffrendo per le conseguenze del...

martedì, 23 febbraio 2021, 13:49

Sono quattro i casi di contagio da Coronavirus registrati oggi in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Borgo a Mozzano 3