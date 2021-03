Mediavalle



8 marzo: a Coreglia due iniziative per la giornata della donna

sabato, 6 marzo 2021, 19:46

A Coreglia due iniziative per la Giornata internazionale della donna. L'appuntamento è per domani, domenica 7 marzo, quando alle 10, a Calavorno, sul Corso Nazionale, si terrà l'inaugurazione della panchina rossa, un'iniziativa che nasce per sensibilizzare i cittadini rispetto al femminicidio e contrastare la violenza sulle donne. A seguire, nella sala polivalente del polo scolastico di Ghivizzano, è in programma la presentazione di due libri: "Piccole come stelle" di Nadia Poli e "Come le rondini al cielo" di Doris Bellomusto.

Saranno presenti il sindaco, Marco Remaschi, la vicesindaca, Sabrina Santi e l'assessora alle politiche di genere, Lara Baldacci. Alle due iniziative, organizzate nel rispetto delle normative Covid, parteciperanno anche gli assessori e i consiglieri comunali.

Le iniziative sono organizzate con la collaborazione delle associazioni Colibrì e Non ti scordar di te.